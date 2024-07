Parigi 2024, Samele bronzo nella sciabola: seconda medaglia Italia

(Adnkronos) – Luigi Samele ha vinto la medaglia di bronzo nella sciabola maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro, nella finale per il terzo posto, ha battuto l’egiziano Ziad Elsissy per 15-12. E’ la seconda medaglia per l’Italia ai Giochi dopo l’argento conquistato da Filippo Ganna nella cronometro maschile di ciclismo. Samele, 37 anni, in semifinale era stato sconfitto dal sudcoreano Sanguk Oh, che si è imposto per 15-5. Samele era partito bene (avanti 3-0) ma non era poi riuscito ad opporsi al travolgente ritorno dell’asiatico, volato sull’11-4 prima di chiudere 15-5. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)