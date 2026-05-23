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Parma, docenti aggrediti e picchiati da studenti: “E non chiamare il 113”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Due docenti dell’Itis Leonardo Da Vinci di Parma sono stati aggrediti da alcuni studenti fuori dalla scuola. L’aggressione è stata documentata da un video registrato da un altro studente e rilanciato sui social dalla deputata Gaetana Russo. Nel video, il gruppo di studenti circonda un docente che viene colpito a calci e pugni. Gli studenti si accaniscono anche contro un altro docente, tra le risate di chi riprende tutto al cellulare. “Sto per chiamare il 113”, dice un docente prima di essere aggredito. “Non chiami nessuno”, la risposta di uno dei giovani aggressori. 

L’istituto ha pubblicato una nota al riguardo a firma del dirigente scolastico Giorgio Piva. “In relazione all’episodio diffuso a mezzo video sui social che ha visto coinvolti due docenti aggrediti da un gruppo di studenti fuori dalla scuola, -riferisce la nota della scuola- si rappresenta che Itis Leonardo da Vinci da sempre opera un’azione educativa volta al rispetto dei ruoli, delle persone e delle regole. Proprio in virtù di questo, nella consapevolezza della gravità di quanto accaduto e della circostanza che la scuola non può abdicare alla sua funzione educativa, si procederà ad investire gli organi collegiali competenti della valutazione di opportuni provvedimenti disciplinari, sempre volti ad una logica educativa, ferme restando le valutazioni di pertinenza di altre istituzioni”. 

“Evidenzio come il sig. Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara si sia tempestivamente interessato a quanto accaduto e mi abbia personalmente coinvolto in una approfondita riflessione al fine di meglio supportare la comunità scolastica dell’Itis Leonardo da Vinci esprimendo, inoltre, grande vicinanza alla comunità stessa, ed in particolare, ai docenti convolti”, conclude la nota. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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