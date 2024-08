Pedornografia, quasi 8mila file con immagini di minori: arrestato 27enne

(Adnkronos) – Un 27enne, residente a Terni, è stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico. All’interno di uno dei suoi dispositiviil Centro operativo per la Sicurezza cibernetica dell’Umbria (Cosc) ha trovato oltre 7.800 file di immagini e video a carattere pedo-pornografico, collezionato e categorizzato all’interno di specifiche cartelle, che riproducevano immagini di minori abusati. L’indagine è partita da un monitoraggio in rete del Servizio centrale della Sicurezza cibernetica che aveva segnalato nei primi mesi dell’anno e nel territorio di competenza della Polizia postale dell’Umbria il caricamento e la condivisione in rete dei file a contenuto pedopornografico. La Procura di Perugia, dopo aver acquisito una serie di elementi nei confronti dell’indagato, ha emesso un decreto di perquisizione locale, personale e informatico. Al termine dell’attività, d’intesa con l’autorità giudiziaria di Terni, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Arresto che è stato convalidato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)