Precipita per 10 metri con l’auto, morto 38enne a Livorno

(Adnkronos) –

Incidente mortale questa mattina intorno alla 7 nel comune di Livorno, lungo la rampa che collega l'uscita della superstrada agli interporti e alla strada diretta verso Stagno o l'autostrada. La vicenda ha coinvolto un camion e un'auto, con conseguenze tragiche: il conducente della vettura, un uomo di 38 anni, è morto. Secondo una prima ricostruzione, un camion che procedeva in direzione opposta ha perso una lastra o un altro oggetto pesante durante il transito. L'oggetto ha impattato contro il guardrail della mezzeria centrale e quest'ultimo ha agito come un trampolino, causando un effetto devastante. Un'autovettura, che si trovava a percorrere la rampa in quel momento, è stata colpita dalla lastra e ha preso letteralmente il volo. L'automobile è precipitata per circa 10 metri, finendo nel fiume sottostante, capovolta. Il conducente dell'auto è deceduto sul colpo. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo dell'incidente le forze dell'ordine per i rilievi del caso. L'incidente ha causato forti disagi alla viabilità locale, con code e rallentamenti sia sulla superstrada che sulle strade adiacenti.