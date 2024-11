Putin e il regalo all’amico Kim: leoni, orsi e yak da esporre allo zoo di Pyongyang

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha donato all’amico Kim Jong-Un, leader supremo della Corea del Nord, decine di animali da esporre allo zoo di Pyongyang. Lo ha annunciato il Cremlino, in un nuovo capitolo del riavvicinamento tra i due Paesi alleati contro l’Occidente e nel conflitto in Ucraina. “Un leone africano, due orsi bruni, due yak domestici, cinque cacatua bianchi, 25 fagiani di varie specie e 40 anatre mandarine sono stati trasferiti dallo zoo di Mosca a quello di Pyongyang”, ha informato il ministero delle risorse naturali russo. Il ministro Alexander Kozlov ha sottolineato durante il suo viaggio istituzionale a Pyongyang che gli animali sono un “regalo di Vladimir Putin”. Il suo ministero ha pubblicato un video che mostra gli animali, rinchiusi in casse di legno, mentre vengono scaricati da un aereo cargo. Sono state pubblicate anche immagini della giovane leonessa nella sua nuova gabbia di vetro e cemento allo zoo di Pyongyang. Vladimir Putin aveva recentemente regalato 24 cavalli di razza a Kim, che aveva ricambiato donando al presidente russo due cani Pungsan, nativi dell’Altopiano di Kaema in Corea del Nord. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)