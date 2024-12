Raid Usa in Siria, uccisi agenti Is. Albero di Natale in fiamme, corteo a Damasco

(Adnkronos) – L’esercito Usa ha dichiarato di aver condotto un attacco aereo in Siria, in cui oggi sono morti due membri dello Stato Islamico e ne è rimasto ferito un altro. Gli agenti dello Stato Islamico stavano trasportando un camion carico di armi nella provincia di Dayr az Zawr, un’area precedentemente controllata dal governo siriano e dai russi, quando sono stati colpiti da un attacco aereo, ha affermato il Comando centrale degli Stati Uniti in una dichiarazione su X. Centinaia di dimostranti sono intanto scesi in piazza nei quartieri cristiani di Damasco per protestare contro l’incendio di un albero di Natale nei pressi di Hama, nella Siria centrale. “Pretendiamo i diritti dei cristiani”, urlano i manifestanti mentre marciano attraverso la capitale siriana verso la sede del Patriarcato ortodosso nel quartiere Bab Sharqi. Le proteste si verificano poco più di due settimane dopo che una coalizione armata guidata dagli islamisti ha rovesciato il governo di Bashar al-Assad, che si era presentato come il protettore delle minoranze nel paese a maggioranza sunnita. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)