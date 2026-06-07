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Roland Garros, la finale: oggi Cobolli-Zverev – Diretta

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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev nella finale del Roland Garros 2026 oggi, domenica 7 giugno – in diretta tv e streaming. Il tennista azzurro ha raggiunto l’ultimo atto dello Slam di Parigi senza scendere in campo a causa del ritiro di Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti alla semifinale. Zverev invece ha battuto il ceco Jakub Mensik nel match della sessione diurna del Philippe-Chatrier. 

 

Entrambi sognano il primo titolo Slam della carriera. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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