Roma, al I Municipio torna il mercato dei libri sotto i portici di piazza Vittorio

(Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti di aver dato respiro con bando triennale ad una iniziativa che in poco tempo è diventata un punto di riferimento non solo per il rione Esquilino ma per tutta Roma”. Con queste parole l’assessore al commercio e attività produttive del I Municipio Jacopo Scatà racconta ‘Equilibri’. Sotto i portici di Piazza Vittorio la terza domenica del mese torna la mostra mercato dei libri usati e dell’antiquariato. “Crediamo che anche iniziative come queste siano essenziali per trasmettere anche un aspetto del rione diverso da quello che molte volte leggiamo sugli organi di stampa. Il I Municipio Roma Centro sta attuando una politica di rilancio della zona di Piazza Vittorio anche attraverso eventi culturali e di qualità” – spiega l’ass. Scatà. “Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa per sostenere il comparto dell’editoria. L’editoria si trova in una fase di forte disagio economico tanto che a livello statale sono previste diverse agevolazioni ed incentivi a sostegno, ad esempio, l’Iva al 4%. Anche noi come I Municipio – conclude l’ass. Scatà- vogliamo dare il nostro contributo per sostenere la risalita di un settore caro a tutti”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)