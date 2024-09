Roma, guasto a linea elettrica treni Alta velocità: ritardi fino a 90 minuti

(Adnkronos) – Circolazione dei treni in tilt su linea dell’Alta Velocità a Roma tra la stazione Termini e Prenestina per un guasto elettrico. I treni AV possono registrare ritardi fino a 90 minuti. Anche i treni regionali possono subire limitazioni di percorso. Si attende l’intervento dei tecnici per il ripristino della circolazione. Sul sito di Trenitalia i treni coinvolti (Guarda) e le possibili alternative per il viaggio in continuo aggiornamento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)