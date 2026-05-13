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Roma-Lazio fa slittare la finale degli Internazionali? L’ultima proposta di Serie A e prefettura

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Roma-Lazio potrebbe far slittare la finale degli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, mercoledì 13 maggio, si è scritto un nuovo capitolo del caso che riguarda il derby della Capitale e l’ultimo atto del Masters 1000 di Roma, che potrebbe vedere protagonista Jannik Sinner.  

Secondo quanto riportato da SkySport infatti, la Lega Serie A, in sinergia con la prefettura, avrebbe richiesto l’anticipo del derby di Roma, e quindi anche delle altre partite della 37esima giornata che riguardano le squadre impegnate, insieme ai giallorossi, nella corsa Champions, ovvero Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e Pisa-Napoli. 

Tutte le partite potrebbero giocarsi, secondo l’ultimo ‘piano’ della Serie A e della prefettura, alle 12 di domenica 17 maggio, nello stesso giorno però in cui è in programma la finale degli Internazionali. La concomitanza di due eventi di questa rilevanza, che richiameranno sul Foro Italico migliaia di persone, potrebbero infatti creare problemi di ordine. Ecco perché avrebbero richiesto alla Fitp di posticipare l’ultimo atto del Masters 1000 romano alle 17.30. 

 

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