Roma, scontri durante sgombero Forte Portuense: ci sono feriti

(Adnkronos) – Ci sono alcuni feriti tra i manifestanti dopo lo sgombero del forte Portuense a Roma, da anni occupato da giovani del centro sociale, che ha generato tensioni in strada tra un centinaio di occupanti e i reparti mobili di Polizia e carabinieri. Una ragazza perde sangue dalla testa, un altro resta a terra dolorante, dopo le cariche della polizia che si è scontrata con gli occupanti del forte. La tensione resta alta, mentre sono in arrivo le ambulanze. Due giovani sono stati intanto portati via, uno che non voleva lasciare lo spazio occupato, l'altro autore di un lancio di oggetti contro gli agenti.