Roma, sequestrate 350 dosi di fentanyl

(Adnkronos) – Cospicuo sequestro di fentanyl da parte della polizia di Stato a Roma nell’ambito di un’operazione straordinaria di controlli nell’area della stazione Termini e zone limitrofe. Il bilancio è di 350 dosi di fentanyl sequestrate, due arresti, oltre 520 persone controllate, oltre cento veicoli sottoposti a verifica e 5 violazioni al codice della strada comminate, 6 gli esercizi commerciali sottoposti a controllo, con uno sanzionato. L’operazione si è svolta ieri, in linea con le direttive emanate dal Ministro dell’Interno. Numerosi gli operatori dell’UPGSP della Questura di Roma, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, del Commissariato Viminale e del Compartimento Polfer impiegati nelle attività. L’obiettivo è di innalzare la percezione di sicurezza del principale scalo ferroviario della capitale, crocevia di turisti e cittadini, attraverso verifiche e controlli di eventuali irregolari sul territorio nazionale, contrasto dell’abusivismo, prevenzione e repressione dei reati predatori e di quelli legati allo spaccio, ispezioni di esercizi commerciali, oltre ad un capillare controllo delle strutture ricettive, o presunte tali, presenti nelle immediate vicinanze. Due le persone arrestate per violazione della legge sugli stupefacenti, grazie al fiuto delle Unità Cinofile impiegate nel servizio. Analoghi servizi proseguiranno regolarmente anche nelle prossime settimane. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)