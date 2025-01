Roma, studente accoltellato a Testaccio è stabile: oggi esce dalla terapia intensiva

(Adnkronos) – È stabile lo studente filippino accoltellato ieri in piazza Testaccio a Roma dopo una lite a scuola e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Camillo. Il decorso prosegue senza complicazioni e a quanto apprende l’Adnkronos Salute dovrebbe essere dimesso dalla Terapia intensiva questo pomeriggio per essere trasferito in reparto ordinario. Le condizioni del ragazzo sembrano rassicuranti: ha parlato con la mamma “è sereno e sorride”, fanno sapere dall’ospedale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)