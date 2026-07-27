Ronaldo, nuova vita? Cristiano debutta da attore in una serie tv inglese

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Nuova vita per Cristiano Ronaldo? Il fuoriclasse portoghese, reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2026, debutterà come produttore esecutivo e attore in una nuova serie tv inglese, ovviamente a tema calcistico. A 41 anni Ronaldo, che non ha mai nascosto la sua passione per il cinema e il desiderio di fare l’attore, sembra quindi pensare già oltre il campo.

La serie tv si chiamerà ‘Day 1s’ e racconterà le vicende di un potente procuratore di nome Stanley Dalton, interpretato da Damian Lewis star di ‘Homeland’ e ‘Billions’,che opera in Premier League e dovrebbe vedere nel cast anche l’ex attaccante francese, leggenda dell’Arsenal, Thierry Henry. Una fonte interna alla serie, secondo quanto riportato dal Sun, ha rivelato che “è probabile si scateni una guerra di offerte tra le piattaforme di streaming” per ottenere i diritti del debutto da attore di Ronaldo.

“L’alto livello delle personalità coinvolte, per non parlare del cast, fa sì che si tratti di un progetto prestigioso, sebbene sorprendente per Ronaldo, che si cimenta per la prima volta su un set drammatico”, ha raccontato la fonte, “dopo i Mondiali, c’è un rinnovato interesse internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, per il calcio britannico. È un interesse che è in crescita da tempo, anche grazie a programmi come Ted Lasso. Questa però non è una sitcom. È decisamente una serie drammatica, con alcuni elementi comici, e vanta nomi di spicco nel cast”.

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