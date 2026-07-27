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Tragedia nel Fiorentino, scontro tra scooter e autobus: morto un ragazzo di 17 anni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Tragedia questa mattina a Osteria Nuova, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo via Ubaldino Peruzzi, nei pressi dell’incrocio con via Roma. La vittima è Edoardo Varvarito, appartenente a una famiglia molto conosciuta sul territorio per l’attività imprenditoriale nel settore delle demolizioni e del movimento terra. 

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo via Roma in direzione dell’Antella a bordo del proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un autobus di Autolinee Toscane, in servizio sulla linea 24, che viaggiava lungo via Peruzzi in direzione di via Roma. L’impatto è stato particolarmente violento. Lo scooter ha sfondato la carrozzeria del mezzo pubblico e il diciassettenne sarebbe morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, intervenuti insieme ai carabinieri, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’autista dell’autobus è stato soccorso e trasportato in codice verde all’ospedale Santa Maria Annunziata. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, via Roma è stata temporaneamente chiusa al traffico. 

Profondo il cordoglio espresso dal sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, che ha raggiunto il luogo della tragedia e ha incontrato i familiari del giovane: “La nostra comunità è stata colpita da una tragedia immensa, di quelle che fanno mettere in discussione tante cose della quotidianità. Edoardo, un ragazzo di appena 17 anni, un nostro concittadino e studente del Gobetti-Volta, ha perso la vita in un incidente stradale. Era alla guida del suo motorino quando si è scontrato con un autobus nei pressi di Osteria nuova. Una perdita che lascia sgomenti e che ci sconvolge profondamente. Ho voluto portare un abbraccio ai suoi familiari, accorsi sul luogo dell’incidente, perché tutta la nostra comunità si stringe commossa intorno a loro in questo momento di dolore. Tutti i nostri pensieri vanno a Edoardo e alla sua famiglia e a suoi amici, non c’è modo di accettare che una giovane vita se ne vada così”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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