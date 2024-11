Rozzano, morto il sindaco Gianni Ferretti: aveva 60 anni

(Adnkronos) – E’ morto il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti. L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune dell’hinterland milanese. “Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato sindaco, Gianni Ferretti. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro”, si legge sul post. “In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che il sindaco ha donato a noi tutti”, conclude il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. Nato nel dicembre del 1963, Gianni Ferretti aveva 60 anni e proprio lo scorso giugno era stato rieletto per il suo secondo mandato consecutivo, con 10.954 voti, pari al 64,44% dei consensi. Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, commenta così la notizia: “Siamo scioccati dalla scomparsa improvvisa di Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano. Forza Italia perde una persona equilibrata, un grande amministratore, molto apprezzato dai cittadini per le sue capacità, la sua passione e dedizione. A nome mio e di tutta la comunità di Forza Italia in Lombardia esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)