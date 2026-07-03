Russia attacca ancora l’Ucraina, almeno 4 morti in raid con drone a Sumy

(Adnkronos) – Un attacco notturno di un drone russo contro un condominio nella regione di Sumy, in Ucraina, ha provocato quattro morti e tre feriti. Lo ha reso moto il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Grigorov. “Il numero dei morti nella comunità di Romensk è salito a quattro dopo l’attacco notturno da parte della Federazione Russa”, ha scritto Grigorov su Telegram.

Secondo informazioni aggiornate, le truppe russe hanno attaccato un condominio con un drone. L’impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Secondo il capo dell’amministrazione militare, sono state uccise due donne, un uomo anziano e una bambina di meno di due anni.

Sono intanto almeno 30 le persone sono morte e 91 sono rimaste ferite nell’attacco russo con missili e droni di ieri su Kiev. Lo ha riferito Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina. Il Servizio statale di emergenza ucraino ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnytskyi. Il bilancio delle vittime potrebbe ulteriormente aggravarsi.

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