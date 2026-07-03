21.2 C
Firenze
venerdì 3 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Wimbledon, oggi Sinner-Brooksby al terzo turno. orario, precedenti e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, il fuoriclasse azzurro affronta Jenson Brooksby nel terzo turno dello Slam inglese. Il numero uno del ranking Atp arriva dai successi contro Miomir Kecmanovic e Nuno Borges nei primi due turni a Londra e la curiosità è che la sfida con il numero 81 al mondo si giocherà sul Campo 1 e non sul Centrale. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.  

 

I due si sono affrontati solo una volta in carriera, nella semifinale dell’Atp di Washington nel 2021: ad avere la meglio fu Sinner. Il match sarà il secondo in programma sul Campo 1, dopo Kasatkina-Osaka. Probabilmente, dunque, non inizierà prima delle 15:30.  

 

Il match tra Sinner e Brooksby è visibile in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.2 ° C
21.7 °
18.5 °
62 %
2.4kmh
7 %
Ven
33 °
Sab
34 °
Dom
35 °
Lun
36 °
Mar
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2096)ultimora (1262)Video Adnkronos (453)sport (107)salute (93)Tecnologia (60)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati