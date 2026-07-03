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Portogallo-Croazia 2-1, Var-show: 4 gol annullati, pareggio cancellato al fotofinish

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Un rigore e 4 gol annullati, compreso il potenziale pareggio al 104′. Succede di tutto in Portogallo-Croazia, match dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 vinto 2-1 dalla selezione lusitana. Il Var è protagonista nella ripresa con una serie di interventi e decisioni che lasciano il segno. 

Al 65′, sul risultato di 1-0 per la Croazia, l’arbitro Eskas viene richiamato per valutare la trattenuta di Vlasic ai danni di Renato Veiga nell’area croata: l’abbraccio al difensore portoghese è falloso, calcio di rigore. Il penalty viene trasformato da Cristiano Ronaldo, che cancella così la delusione subita qualche minuto prima e firma l’1-1. 

Al 61′ CR7 inventa uno stop meraviglioso su lungo lancio dalla trequarti e supera Livakovic con un tocco morbido. Ronaldo sta per esibirsi nella sua tipica esultanza quando vede la bandierina alta dell’assistente: fuorigioco confermato dal Var per pochi centimetri. Anche la Croazia fa i conti con il Var. Non serve la revisione delle immagini al 57′ per annullare la rete di Matanovic, Vlasic parte in fuorigioco prima di servire l’assist al compagno. E’ questione di centimetri, invece, la posizione irregolare di Sucic all’80’: il Var cancella il gol. 

E’ nulla rispetto a quello che succede al 104′, nell’ultimo disperato assalto della Croazia alla ricerca del pareggio. Pasalic devia il pallone verso Gvardiol, che in spaccata infila in rete per il 2-2. Il Var richiama ancora l’arbitro Eskas, spunta un tocco di Matanovic sul cross che dà inizio all’azione: Pasalic è in fuorigioco, ancora un gol annullato e il Portogallo fa festa: 2-1. 

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