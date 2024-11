Samuel Peron torna Ballando con le stelle, prende il posto di Angelo Madonia

(Adnkronos) – Samuel Peron torna a ‘Ballando con le stelle’ e scende in pista al posto di Angelo Madonia. E’ quanto comunica in una nota la Rai che annuncia il nuovo partner di Federica Pellegrini. “Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di ‘Ballando con le Stelle'”, si legge nella nota. “A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riaverlo nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale”, conclude la nota Rai. E’ di ieri la notizia che Angelo Madonia non fa più parte del cast di Ballando Con le Stelle 2024. A renderlo noto è stata la Rai in una nota. Il maestro di ballo era partner – nel dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci – di Federica Pellegrini. Madonia è stato protagonista di un acceso scontro con Selvaggia Lucarelli dopo l’esibizione nell’ultima puntata. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)