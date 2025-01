Sanremo 2025, Federica Abbate regina degli autori: la firma in 7 canzoni

(Adnkronos) –

Federica Abbate vince la sfida degli autori di Sanremo 2025. La cantautrice, compositrice e paroliera italiana, classe 1991, firma tra musiche e testi ben 7 brani del festival. In particolare, Abbate co-firma i brani di Serena Brancale (‘Anema e core’); Sarah Toscano (‘Amarcord’), Fedez (‘Battito’), Clara (‘Febbre’); Rose Villain (‘Fuorilegge’), Emis Killa (‘Demoni’) e Joan Thiele (‘Eco’). Medaglia d’argento per Davide Simonetta che co-firma 5 brani: ‘Viva la vita’ di Francesco Gabbani, ‘Mille vote ancora’ di Rocco Hunt, ‘Incoscienti giovani’ di Achille Lauro, ‘Dimenticarsi alle 7’ di Elodie e ‘Fango in paradiso’ di Francesca Michielin. Benché l’autore prolifico per antonomasia sia ormai Davide Petrella, citato anche da Marracash in un dissing nel suo recente brano ‘Power Slap’ (“Ti ricordo, bimbo, chi saresti con ‘sta sberla/ Senza Sanremo, senza l’estivo, senza Petrella/ È finita la pazienza”), quest’anno Petrella co-firma ‘solo’ 4 brani del festival: quelli dei The Kolors (‘Tu con chi fai l’amore’), Elodie (‘Dimenticarsi alle 7’), Tony Effe (‘Damm ‘na mano’) e Gaia (‘Chiamo io chiami tu’). Anche Jacopo Ettorre si distingue per aver contribuito alla scrittura di 4 canzoni: è tra gli autori di ‘Febbre’ di Clara, ‘Il ritmo delle cose’ di Rkomi, ‘Anema e core’ di Serena Brancale e ‘Amarcord’ di Sarah Toscano. Il duo inseparabile formato da Blanco e Michele Zocca, invece, ha firmato tre brani, tra cui ‘La cura per me’ di Giorgia, ‘Lentamente’ di Irama (che è anche coautore del suo brano) e ‘Se t’innamori muori’ di Noemi. E quest’ultima vanta anche la firma di Mahmood che quest’anno sarà tra i co-conduttori del festival. Tra gli artisti che hanno messo il proprio talento al servizio di un brano di Sanremo 2025 troviamo anche Pacifico, il quale ha collaborato con Francesco Gabbani. Calcutta ha lavorato con i The Kolors, mentre Tiziano Ferro e Nek hanno partecipato alla creazione del brano di Massimo Ranieri. Shablo, che è in gara insieme ai suoi compagni di viaggio Guè, Joshua e Tormento, ha anche composto le musiche per il brano di Rkomi. Inoltre, Paolo Antonacci (figlio di Biagio Antonacci) è tra gli autori dei brani di Rocco Hunt e Achille Lauro, e Nicola Lazzarin ha collaborato con Emis Killa e Serena Brancale, partecipando a due brani. Rocco Hunt è l’unico autore del testo del suo brano ‘Mille volte ancora’, ma per la musica si avvale della collaborazione di ben sei autori: Kende, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Stefano Tognini. Anche Sarah Toscano si affida a un ampio team di autori per il suo brano, includendo Federica Abbate, Jacopo Ettore, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti. I cantautori puri, invece, offriranno un momento di riposo ai presentatori sul palco dell’Ariston. Lucio Corsi collabora con il fedele amico Tommaso Ottomano, mentre Simone Cristicchi si avvale di Nicola Brunialti. Solo due Big sono gli unici autori dei proprio brani: Brunori Sas e Kekko dei Modà. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)