Sarco (Made Expo): “Miba piattaforma di confronto per attori della filiera”

(Adnkronos) – “Miba è l’unione di quattro manifestazioni: Made expo, Smart Building expo, Gee e Sicurezza. Quattro appuntamenti diventati una piattaforma di confronto per tutti gli attori della filiera. Ci saranno più di 1.300 espositori che metteranno in mostra il meglio della loro produzione, provenienti da 44 paesi. È il 28% la percentuale di internazionalità in manifestazione”. Così Paola Sarco, amministratore delegato di Made expo e responsabile di Miba, in occasione di Made expo 2025, il più autorevole appuntamento italiano dedicato al mondo dell’edilizia e dell’architettura, in svolgimento a Fiera Milano dal 19 al 22 novembre 2025. 

“Miba è anche una piattaforma culturale – conclude Sarco – Saranno più di cento gli eventi organizzati durante i quattro giorni di manifestazione in collaborazione con i nostri partner, che toccheranno tutti i temi e i trend più importanti in questo momento all’interno del mercato delle costruzioni. Sono sostenibilità, digitalizzazione, transizione energetica, comfort e infine sicurezza, sicurezza del costruito ma anche sicurezza delle persone e delle cose”. 

economia

