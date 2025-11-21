8.8 C
Firenze
venerdì 21 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sassari, condanna a 24 anni per l’uomo che uccise il padre con la fiocina

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Corte d’Appello di Sassari ha confermato la condanna a 24 anni complessivi per Alberto Picci, 50enne che aggredì i genitori e uccise il padre. I fatti avvennero nella casa di famiglia a Santa Maria Coghinas, nel nord dell’isola, e risalgono alla notte del 27 aprile del 2022. Picci colpì il padre con una fiocina e con un coltello e aggredì anche la madre. Per quel duplice tentato omicidio scelse il rito abbreviato e fu condannato a 12 anni più tre in una struttura Rems. La sua situazione si aggravò in seguito quando l’anziano padre morì a causa di quell’aggressione subita nove mesi prima. Si aprì così un nuovo processo e a febbraio di quest’anno è arrivata una nuova condanna a 13 anni e 4 mesi per l’omicidio dell’anziano padre Giuseppe.  

Oggi a Sassari la Corte d’Appello ha confermato quella sentenza e per il parricidio Alberto Picci dovrà scontare in tutto 24 anni di carcere. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
8.8 ° C
9 °
7.4 °
73 %
4.9kmh
0 %
Ven
8 °
Sab
8 °
Dom
8 °
Lun
14 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1665)ultimora (1567)sport (51)demografica (47)attualità (36)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati