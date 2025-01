Scioperi, Tar del Lazio accoglie ricorso Usb contro precettazione 13 dicembre

(Adnkronos) – Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Usb contro l’ordinanza del Mit per ridurre a 4 ore lo sciopero generale dei trasporti del 13 dicembre “e annulla il provvedimento impugnato”. Lo stabilisce oggi il Tribunale amministrativo in una sentenza visionata dall’Adnkronos che inoltre condanna il Mit “al pagamento delle spese di lite in favore delle organizzazioni ricorrenti, quantificate in euro 2.500”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)