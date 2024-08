Scontro tra super yacht nel mare di Napoli: uno è il ‘Venus’ appartenuto a Steve Jobs – Video

(Adnkronos) – Il superyacht ‘Venus’, appartenuto a Steve Jobs e ora di proprietà della moglie Laurene Powell Jobs, si è scontrato con ‘Lady Moura’, yacht del miliardario messicano Ricardo Salinas, ancorato davanti a Napoli: 78 metri il primo, 105 il secondo. Nel filmato si sentono le urla e i fischi provenienti dal ‘Lady Moura’ nei momenti precedenti alla collisione per attirare l’attenzione dell’equipaggio del Venus che però non evita l’impatto. Il video è stato girato a bordo del Lady Moura e condiviso sui social dallo stesso Salinas. “Vorrei sapere cosa facevano il capitano e l’equipaggio che non hanno visto uno yacht grande quanto il mio”, ha scritto il miliardario su Instagram. “Meno male – ha aggiunto – che non è successo niente, ma è un graffio grande che costerà molto sistemare”. Realizzato dalla società di design Ubik, di Philippe Starck, lo yacht voluto da Steve Jobs è stato inaugurato circa un anno dopo la morte del fondatore di Apple, nell’ottobre del 2011. Costato oltre 100 milioni di dollari, è stato battezzato col nome della dea romana dell’amore, Venere.

