Si schianta contro albero, morto ragazzo di 20 anni nel Catanzarese

(Adnkronos) – Un’altra giovane vita spezzata in un incidente stradale del Catanzarese. Nella notte tra sabato e domenica, nel frazione Fiasco Baldaia del comune di Squillace, una Lancia Y – per cause al vaglio delle forze dell’ordine – è andata a impattare violentemente contro un albero, terminando la propria corsa fuori carreggiata. Il conducente, un ragazzo di 20 anni originario di Borgia, rimasto incastrato tra le lamiere, è deceduto. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e personale del 118, i carabinieri, a cui spetterà il compito ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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