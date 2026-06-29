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Si schianta contro albero, morto ragazzo di 20 anni nel Catanzarese

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(Adnkronos) – Un’altra giovane vita spezzata in un incidente stradale del Catanzarese. Nella notte tra sabato e domenica, nel frazione Fiasco Baldaia del comune di Squillace, una Lancia Y – per cause al vaglio delle forze dell’ordine – è andata a impattare violentemente contro un albero, terminando la propria corsa fuori carreggiata. Il conducente, un ragazzo di 20 anni originario di Borgia, rimasto incastrato tra le lamiere, è deceduto. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e personale del 118, i carabinieri, a cui spetterà il compito ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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