Firenze
martedì 10 Marzo 2026
Sinner-Fonseca: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Il tennista azzurro sfida oggi, martedì 10 marzo, il brasiliano Joao Fonseca – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Sinner arriva alla sfida dopo aver eliminato il ceco Svrcina all’esordio e il canadese Shapovalov nel terzo turno, battuto agilmente in due set con un netto 6-3, 6-2. Fonseca invece, nei turni precedenti del torneo ha superato Collignon, Khachanov e Paul. 

 

La sfida tra Sinner e Fonseca è in programma oggi, martedì 10 marzo, con orario ancora da definire. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Indian Wells che sarà quindi la loro prima sfida. 

 

Sinner-Fonseca, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

  

