29.4 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, la sfida di Popyrin: “Tutti hanno punti deboli, so come batterlo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Alexei Popyrin non ha paura di Jannik Sinner. Il tennista australiano, alla vigilia del match contro l’azzurro nel secondo turno degli Us Open 2025, ha lanciato la sfida al numero uno del mondo. “Sono già stato sull’Arthur Ashe e so cosa aspettarmi”, ha dichiarato Popyrin dopo aver battuto il finlandese Emil Ruusuvuori all’esordio nello Slam americano, vinto proprio da Sinner lo scorso anno. “Sinner è sicuramente uno dei migliori al mondo, ma non sono qui per emozionarmi”, ha detto spavaldo l’australiano, “se riesco a giocare il mio tennis, posso creargli dei problemi. Amo queste sfide, sono il motivo per cui faccio questo lavoro”. Popyrin, numero 36 del mondo, ha battuto Sinner nell’unico precedente tra i due, risalente al terzo turno del Masters 1000 di Madrid del 2020. I due si sono incontrati anche in un match esibizione andato in scena a Melbourne a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open 2025, poi vinti proprio da Sinner: “Da quel match ho imparato qualcosa e so cosa aspettarmi. Ogni giocatore ha punti deboli, c’è sempre un piano per provare a battere chiunque”, ha concluso Popyrin.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
29.4 ° C
29.8 °
27.1 °
51 %
2.6kmh
40 %
Mer
28 °
Gio
33 °
Ven
26 °
Sab
25 °
Dom
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)incendio (13)arresto (12)Gaza (12)carabinieri (11)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati