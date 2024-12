Sinner, no a Sanremo: “Ho cose migliori da fare”

(Adnkronos) – “A Sanremo? Non penso di andarci. Ho cose migliori da fare”. Jannik Sinner dice no al Festival di Sanremo. Un’altra volta. Il numero 1 del tennis mondiale chiacchiera con Piero Chiambretti ai Supertennis Awards di Milano, nella serata che celebra l’annata strepitosa dell’altoatesino e di tutto il tennis azzurro, reduce dai recenti trionfi in Coppa Davis e Billie Jean Cup. Tra una domanda e l’altra, spunta il riferimento al Festival. E Sinner dice no, chiudendo in anticipo una questione che in realtà non è stata nemmeno aperta da Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della rassegna canora. Un anno fa, subito dopo il trionfo agli Australian Open, la presenza di Sinner a Sanremo fu auspicata da Amadeus. Il pressing sul tennista si rivelò poco efficace e il conduttore del Festival archiviò la vicenda con un video: “Dispiace se non vieni, tifiamo lo stesso per te”. In vista del Festival 2025, Sinner si muove in anticipo: no a Sanremo, anche se Conti non ha ancora mandato nessun invito ufficiale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)