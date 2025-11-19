Sinner, relax e golf dopo la vittoria alle Atp Finals

(Adnkronos) – Le vacanze di Jannik Sinner iniziano all’insegna dello sport. Dopo il trionfo alle Atp Finals, il fuoriclasse azzurro si è concesso qualche giorno di pausa al Royal Park I Roveri, golf club di Torino, doveva aveva giocato insieme al suo staff alla vigilia del torneo. Curiosità: insieme al fuoriclasse azzurro c’era anche il campione di Ryder Cup Edoardo Molinari, che lì gestisce un’accademia con il suo nome. Per il numero 2 del ranking Atp, il relax comincia dunque sul green.

Non solo. Come raccontano degli scatti che in queste ore stanno facendo il giro dei social, Jannik è stato avvistato anche sui campi di Gardagolf, un club molto noto a Soiano del Lago, sul Lago di Garda. A esemplificare come, per il campione azzurro, il golf sia una passione crescente. Solo qualche mese fa, Jannik ne aveva parlato così: “Sfide con Alcaraz anche a golf? Vado a giocarci, ma non con lui. Carlos è troppo forte per me…”. Almeno per ora.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)