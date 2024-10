Sinner, sfida a Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Sinner-Djokovic, la rivincita. Oggi a Riad va in scena la semifinale del Six Kings Slam, il torneo esibizione tra i migliori tennisti del pianeta, tra l’azzurro e il serbo. Jannik, nel turno precedente, ha battuto nettamente in due set Daniil Medvedev con il punteggio di 6-0, 6-3. Nole invece era già qualificato di diritto alla semifinale, proprio come, dall’altra parte del tabellone, Rafa Nadal. Il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic andrà in scena oggi, 17 ottobre, alle 18.30 ora italiana. Si tratta dell’ennesima sfida tra i due, che domenica scorsa si sono affrontati nella finale del Masters 1000 di Shanghai, con il trionfo dell’azzurro in due set. In totale i precedenti tra i due sono nove, con un parziale che sorride ancora a Djokovic: 5 vittorie contro le 4 dell’altoatesino. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)