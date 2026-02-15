12.2 C
Firenze
domenica 15 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, vicino il debutto a Doha: quando gioca con Machac

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Quando gioca Jannik Sinner? Domani, lunedì 16 febbraio, inizia ufficialmente l’Atp 500 di Doha, torneo che sancirà il ritorno in campo del tennista azzurro, reduce dalla cocente eliminazione nella semifinale degli Australian Open 2026, dove è stato battuto da Novak Djokovic in cinque set. Sinner è atteso proprio domani dalla sfida del primo turno contro il ceco Tomas Machac, numero 31 del mondo. 

 

Sinner e Machac si sono affrontati in due precedenti, entrambi vinti dall’azzurro che conduce così 2-0 in questo speciale parziale. Il primo incrocio risale agli ottavi del Masters 1000 di Miami del 2023, quando l’azzurro si impose in due set, proprio come nella semifinale di Shanghai 2024. 

 

Ad attenderlo agli ottavi di finale ci potrebbe essere con ogni probabilità l’australiano Alexei Popyrin, mentre ai quarti Sinner affronterebbe uno tra il ceco Jakub Mensik, reduce dal ritiro per un problema fisico nello Slam di Melbourne, e il cinese Zhang. In caso di semifinale Jannik potrebbe trovare sulla sua strada il kazako Alexander Bublik, il francese Arthur Fils o un altro ceco, Jiri Lehecka. 

La finale potrebbe essere contro Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, oppure contro i russi Daniil Medvedev e Andrej Rublev. 

 

Sinner riparte dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. “E’ stata un’ottima partita, ho avuto le mie chance. Non sempre va come si spera, è lo sport. Io sto cambiando dettagli in campo, ci vuole un po’ di tempo a perfezionarli. A volte perdere è normale, ci sta”, ha detto a Sky Sport. “Sono un ragazzo di 24 anni, voglio solo giocare un buon tennis in qualsiasi occasione. Visto quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, è normale l’attenzione su me e Carlos. Alla fine, non devo scompormi più di tanto. Devo continuare a lavorare sodo, cambiando piccole cose per provare a migliorare”. 

“Non sono solo cambiamenti tecnici, anche tattici e mentali. Sono tanti elementi, anche fuori dal campo. Non bisogna però crearsi troppi problemi dopo aver perso una semifinale Slam contro Djokovic”, ha concluso Sinner. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.2 ° C
12.9 °
11.5 °
66 %
7.6kmh
40 %
Dom
14 °
Lun
11 °
Mar
14 °
Mer
9 °
Gio
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1419)ultimora (1246)sport (72)Eurofocus (54)demografica (47)carabinieri (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati