Sole, zero afa, niente grandine: è tregua meteo sull’Italia, le previsioni

(Adnkronos) – Sole sull’Italia, niente maltempo diffuso ma nemmeno caldo record e afa. Il meteo offre a sorpresa una tregua dopo l’ondata di temperature africane e i nubifragi monsonici simil-tropicali delle ultime settimane. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, mercoledì 9 luglio, e per i giorni a venire. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un periodo molto rilassante, senza l’afa, senza la grandine e con massime intorno ai 30°C. Torneremo a vivere l’Estate di una volta, quella caratterizzata dalle belle giornate soleggiate senza i 37-38 gradi all’ombra e senza il sudore della bolgia umida dell’afa opprimente. Vivremo un periodo che in biometeorologia viene definito di ‘benessere meteo’: il nostro corpo beneficerà di notti ‘non’ tropicali con minime ben sotto i 20°C, specie al Centro-Nord dove addirittura qualche località in Pianura Padana scenderà fino a 10°C di minima, e potremo respirare passeggiando anche durante le ore più calde, tra le 11 e le 18; non vivremo lo spauracchio del bollino rosso delle ondate di calore almeno fino al 20 luglio, se non oltre. Nel dettaglio, le prossime ore vedranno una prevalenza di tempo stabile e un calo delle temperature anche significativo: dopo gli ultimi 40-41°C della Sicilia, anche all’estremo Sud le massime scenderanno gradualmente. Unica insidia qualche acquazzone residuo sulla fascia orientale del Paese, ma poi tutto rientrerà sotto un bel cielo celeste. Giovedì le città più calde saranno Catania e Firenze con 32°C. La scorsa settimana, durante il caldo africano record, questa era la temperatura che localmente si registrava a mezzanotte. Insomma, si starà bene da Nord a Sud almeno fino al weekend. L’unica nota dolente di questa fiaba meteorologica, di questo periodo di benessere biometeorologico, infatti, sarà il prossimo weekend: si prevedono dei temporali sabato ma soprattutto domenica, su parte del Centro-Nord. Siamo ancora lontani dal weekend quindi aspettiamo conferme; quel che è certo è che nei prossimi giorni un ciclone ondeggerà tra Balcani, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia e Germania: su queste zone, nel cuore del Vecchio Continente, potrebbero insistere piogge abbondanti con potenziali flash floods (in italiano alluvioni lampo) mentre ad ovest e a sud di questa zona dominerà l’Estate mite e piacevole di una volta, degli anni ‘80 dello scorso secolo. Mercoledì 9: Al Nord: sole e caldo piacevole. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole; rovesci sulle adriatiche fino al mattino. Al Sud: sole e caldo accettabile. Giovedì 10: Al Nord: sole, cielo terso e caldo piacevole. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: cielo poco nuvoloso e caldo accettabile. Venerdì 11: Al Nord: soleggiato, ma con temporali pomeridiani sul Triveneto. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: cielo poco nuvoloso e caldo accettabile. Tendenza: anticiclone, ma con temperature tipiche della vecchia Estate italiana, piacevoli. Domenica rovesci al Centro-Nord. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)