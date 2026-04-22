Sostenibilità, Barachini: “Comunicazione centrale per costruire consapevolezza”

(Adnkronos) – “L’economia circolare è un’economia del riuso che costituisce un elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile della nostra società.

Perché l’Italia faccia sempre meglio in questo settore serve la partecipazione di tutti attraverso una costante raccolta differenziata e soprattutto attraverso la costruzione di una consapevolezza, di una nuova consapevolezza di ognuno di noi. A tal fine, dunque, è centrale il lavoro dei giornalisti, è sempre centrale il lavoro della comunicazione”. Così Alberto Barachini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, in un video-messaggio inviato in occasione della prima conferenza nazionale ‘Sostenibilità e giornalismo responsabile’, questa mattina a Milano.

“Le notizie, verificate in maniera responsabile e umana, la pluralità delle fonti e l’approfondimento continuo attraverso le analisi scientifiche prodotte dalle università e dagli organismi di settore aiutano una consapevolezza complessiva della cittadinanza – osserva – Anche da una buona informazione, da un’informazione corretta, scientifica, che amplifica il confronto e l’approfondimento, può dunque rinascere e crescere la fiducia dei cittadini nei confronti della comunicazione giornalistica, dell’informazione, e da qui anche la fiducia come elemento determinante per il desiderio di partecipare alla vita democratica. Chi si informa partecipa, chi si informa partecipa alla vita democratica, al miglioramento del nostro Paese, attraverso anche la tutela dei suoi elementi essenziali: terra, acqua e aria”.

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