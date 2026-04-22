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‘Chi l’ha visto?’, oggi mercoledì 22 aprile: colpo di scena sul caso Milza

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 22 aprile, nuova puntata di ‘Chi l’ha visto?’ alle 21.20 su Rai 3. Nel corso della trasmissione di Federica Sciarelli spazio al caso dello chef Emiliano Milza, al mistero sulla morte di mamma e figlia a Campobasso e alla scomparsa di Alessandro Venturelli. 

 

Colpo di scena nell’inchiesta sullo chef Emiliano Milza: è stato riesumato il corpo del padre. Oltre ad aver ucciso la compagna per intascare il premio dell’assicurazione l’uomo aveva già ucciso anche il padre e la badante peruviana? Mentre la Procura indaga per capire se Milza abbia somministrato loro dosi massicce di farmaci, Federica Sciarelli proporrà alcune testimonianze inedite sul caso. 

 

Continua il mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso: quando avrebbero ingerito la ricina? Ed erano loro i bersagli dell’avvelenamento? Decisivi gli esiti sulla ricina a Pavia ma anche gli accertamenti irripetibili sui vetrini a Bari. ‘Chi l’ha visto?’ ha trovato alcuni documenti inediti. 

 

Infine, il caso di Alessandro Venturelli: il giudice ha archiviato perché non ci sono prove né spunti investigativi per ritenere che qualcuno lo stia trattenendo o gli abbia fatto del male, ma per i genitori non è possibile archiviare una scomparsa e chiedono di continuare a cercarlo. 

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