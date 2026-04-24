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Sinner-Bonzi: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Esordio per Jannik Sinner a Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, il fuoriclasse azzurro affronterà il francese Benjamin Bonzi – in dirett tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 spagnolo. Per l’azzurro, sarà il numero 104 del ranking Atp il primo ostacolo verso la conquista del quinto torneo di categoria consecutivo dopo i successi a Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo. Obiettivo allungare su Carlos Alcaraz, ritiratosi per infortunio dal torneo, al primo posto del ranking Atp. 

 

La sfida tra Sinner e Bonzi è in programma oggi, venerdì 24 aprile, non prima delle ore 16. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con l’azzurro che guida il parziale con un netto 3-0. L’ultimo incrocio risale al terzo turno dell’Atp di Rotterdam del 2023, quando Sinner si impose in due set. 

 

Sinner-Bonzi, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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