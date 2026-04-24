Napoli-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, venerdì 13 aprile, gli azzurri ospitano la Cremonese – in diretta tv e streaming – al Maradona nella 34esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio, che si è imposta 2-0, mentre quella di Giampaolo ha pareggiato in casa per 0-0 contro il Torino nell’ultimo turno.

La sfida tra Napoli e Cremonese è in programma oggi, venerdì 13 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo

Napoli-Cremonese sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà inoltre disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn.

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