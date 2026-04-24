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Napoli-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, venerdì 13 aprile, gli azzurri ospitano la Cremonese – in diretta tv e streaming – al Maradona nella 34esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio, che si è imposta 2-0, mentre quella di Giampaolo ha pareggiato in casa per 0-0 contro il Torino nell’ultimo turno. 

 

La sfida tra Napoli e Cremonese è in programma oggi, venerdì 13 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte 

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo 

 

Napoli-Cremonese sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà inoltre disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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