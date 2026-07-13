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Sparatoria con agenti Ice nel Maine: uccisa una persona

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Una persona è stata uccisa a Biddeford, nel Maine, in una sparatoria che ha visto coinvolti anche agenti dell’Ice. A renderlo noto è stato il presidente della Camera locale, Ryan Fecteau, spiegando che sul posto sono intervenuti la Polizia dello Stato e il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza per ricostruire l’accaduto, mentre si prevede anche l’apertura di un’indagine da parte dell’Fbi. Le autorità locali – citate da Cnn – hanno confermato il verificarsi di un’operazione di polizia nell’area, precisando che al momento non vi sono minacce per la popolazione, senza fornire ulteriori dettagli.  

L’episodio arriva a meno di una settimana dalla morte di Lorenzo Salgado Araujo, cittadino messicano ucciso da un agente dell’Ice durante un controllo stradale a Houston.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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