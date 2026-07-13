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Spionaggio e sabotaggio, Francia denuncia attacchi informatici della Russia all’Ue. Germania convoca ambasciatore

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(Adnkronos) – La Germania ha convocato l’ambasciatore russo a Berlino per protestare contro una serie di attacchi informatici ai danni dell’Unione europea, mentre Ue e Regno Unito hanno annunciato nuove sanzioni contro la Russia in relazione agli attacchi. “Questa mattina abbiamo convocato l’ambasciatore russo al ministero degli Esteri in relazione ad attacchi informatici ostili”, ha dichiarato ai giornalisti una portavoce del dicastero tedesco. 

In mattinata cnhe la Francia aveva fatto sapere che nei prossimi giorni avrebbe convocato l’ambasciatore russo a causa della “vasta campagna informatica” lanciata da Mosca a fini di sabotaggio e spionaggio in diversi Paesi europei, tra cui la Francia. “Imporremo sanzioni anche a nove individui e quattro entità responsabili di questa campagna informatica, orchestrata dai servizi di sicurezza dell’Fsb”, ha dichiarato Jean-Noel Barrot in un’intervista a BfmTv/Rmc. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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