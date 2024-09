Sparatoria in scuola in Georgia, arrestato padre del killer 14enne

(Adnkronos) – È stato arrestato il padre del ragazzo di 14 anni accusato di aver ucciso quattro persone nella sua scuola superiore nello stato americano della Georgia. Colin Gray, 54 anni, è accusato di quattro capi d’imputazione per omicidio colposo, due capi d’imputazione per omicidio di secondo grado e otto per crudeltà sui minori, ha affermato il Georgia Bureau of Investigation. Le autorità hanno accusato suo figlio, Colt Gray, di quattro capi d’imputazione per omicidio e hanno dichiarato che intendono processarlo come un adulto. La sua prima udienza in tribunale è prevista per stamattina. Nella sparatoria di mercoledì alla Apalachee High School nella città di Winder, vicino ad Atlanta, sono morti due insegnanti e due studenti e altre nove persone sono rimaste ferite. Il padre del ragazzo ha dichiarato alla polizia di avere delle armi in casa, ma il figlio non ha avuto accesso alle stesse senza supervisione, ha affermato l’Fbi in una dichiarazione rilasciata mercoledì. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)