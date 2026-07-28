Spende 21mila euro per un viaggio in Antartide a 65 anni: “I soldi non sono per i miei figli”

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“I miei soldi non sono un salvadanaio per i miei figli”. È questo il ‘mantra’ di Caroline Tapken, 65 anni, una donna britannica che ha scelto di investire i propri risparmi nei viaggi, alla scoperta del mondo, invece che nell’eredità da lasciare ai suoi figli. L’ultimo esempio? Un viaggio di tre settimane in Antartide costato quasi 18mila sterline (circa 21mila euro).

Intervistata dal Daily Mail, Caroline ha raccontato la sua filosofia di vita e il modo in cui ha deciso di vivere il momento che lei definisce il più bello di tutta la vita, la pensione. Una visione che si allontana dall’idea tradizionale secondo cui, dopo una vita di sacrifici, il patrimonio accumulato sarebbe da lasciare ai figli. La 65enne, che vive a Uxbridge, nei pressi di Londra, si definisce in una fase di “semi-pensione”: continua infatti a lavorare come consulente, ma dedica gran parte del suo tempo libero alle sue passioni e ai viaggi.

L’itinerario della sua ultima avventura è iniziato a Buenos Aires, per poi proseguire verso Ushuaia, in Argentina, da dove si è imbarcata su una nave diretta in Antartide. Dodici giorni tra ghiacciai, prima di concludere il viaggio con una tappa in Uruguay e fare ritorno nel Regno Unito. Ma quello in Antartide non è stato l’unico viaggio importante degli ultimi anni: Caroline vuole continuare a spendere i suoi risparmi per vivere esperienze del genere, che definisce intense ed emozionanti.

Secondo la 65enne, molte persone affrontano la pensione con la preoccupazione di conservare il proprio patrimonio per i figli. Un concetto che lei non approva fino in fondo. Questo, però, non significa trascurare la famiglia. Al contrario, Caroline ha raccontato al quotidiano britannico di aver regalato ai figli e ai generi una vacanza di una settimana alle Barbados.

La sua scelta di vita è stata influenzata anche da un momento particolarmente difficile. Nel 2017, dopo 25 anni di matrimonio, ha divorziato mentre viveva in Thailandia, dove immaginava di trascorrere il resto della sua vita insieme all’ex marito. La separazione ha cambiato radicalmente i suoi progetti e l’ha spinta a rientrare nel Regno Unito.

Oggi Caroline invita, chi della sua generazione e chi ne ha la possibilità, a non rimandare i propri sogni. Per lei, la pensione rappresenta il momento ideale per concedersi quelle esperienze che, per anni, il lavoro e gli impegni non hanno permesso di farle.

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