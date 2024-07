Squeri (FI): “Lontani dall’elettrico, c’è bisogno di altro”

(Adnkronos) – “Attualmente è inverosimile pensare che tutti utilizzino auto elettriche, sia per i tempi che questo richiede, sia perché non è ciò che vogliono i consumatori”. Lo ha detto Luca Squeri, Capogruppo FI Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati nel corso dell’Assemblea Assogasliquidi-Federchimica, che si è tenuta oggi a Roma. “Rispetto all’obiettivo di decarbonizzazione – aggiunge Squeri – vi è la possibilità di offrire altri modelli di biocarburanti, ovvero che sono privi di petrolio. L’azione del governo, declinata all’ idea di decarbonizzazione e, quindi di rinnovabile, si sta muovendo proprio per incrementare i punti dove è possibile per i consumatori far rifornimento di questi tipi carburante”. E conclude: “Con l’elettrico è come noi andassimo a servizio delle autovetture, ma ciò non è possibile: sono le autovetture che devono prestarsi al nostro servizio”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)