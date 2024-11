Stefano De Martino commosso per i complimenti di Vincenzo Mollica: “Realizzo un sogno”

(Adnkronos) –

Vincenzo Mollica si dichiara fan di Stefano De Martino, con una ‘recensione’ social che è una dichiarazione d’amore. Il giornalista, in un video pubblicato su Instagram, dedica un sentito endorsement al conduttore campano. “Da quando ho visto la prima puntata di ‘Bar Stella’ – dice l’ex volto di punta degli spettacoli del Tg1 – non ho più smesso di seguire quello che combinava in televisione e in teatro Stefano De Martino. Mi piace il suo talento, mi piace la sua arte, mi piace il suo garbo, la sua ironia, il suo umorismo, tutto quello che porta con sé, più che da capocomico davvero direttore d’orchestra. In ‘Bar Stella’ unisce tutto in questa commedia umana che rappresenta un insieme, in cui sono tutti necessari. Parole, canzoni, pensieri, tutto si unisce insieme con garbo, con un’educazione antica quasi, con una gentilezza che ti fa sentire vicino tutti quelli che stanno lavorando per te in quel momento per farti sorridere”. Poi Mollica loda anche la nuova conduzione dell’access prime time di Rai1: “La stessa cosa sta facendo con ‘Affari Tuoi’ e spero che continui anche quella strada che ha cominciato con ‘Bar Stella’ e che sta portando anche in teatro un grande successo. Insomma è un artista che merita la nostra attenzione Stefano De Martino. Mi piace quando combina degli incroci mobili, delle mobilità di pensiero, mi piace quando si spassa e ride anche lui per primo di tutto quello che va a combinare, a tutte le cose che va a cercare, i personaggi che cerca di mettere in scena. Insomma mi sembra un artista che merita di essere ascoltato e seguito anche nel futuro. Buona fortuna Stefano!”. Non tarda ad arrivare, sotto al post di Mollica, il ringraziamento commosso dello stesso Stefano De Martino: “Grazie Vincenzo, sentirti anche solo parlare del mio lavoro è il sogno di una vita, figuriamoci con questo affetto. Grazie di cuore”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)