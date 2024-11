Stupro di gruppo a Palermo, condannati i sei imputati maggiorenni

(Adnkronos) – Condannati tutti i sei imputati maggiorenni per lo stupro di Palermo dal tribunale della città. La violenza sulla 19enne nella notte tra il 6 il 7 luglio 2023 al Foro Italico. Il collegio, presieduto da Roberto Murgia, ha condannato a 7 anni di carcere Angelo Flores, Christian Maronia, Gabriele Di Trapani e Elio Arnao; 6 anni e 4 mesi per Christian Barone e 4 anni per Samuele La Grassa. La procura aveva chiesto la condanna a 12 anni per tutti gli imputati a eccezione di Samuele La Grassa, l’unico che non avrebbe preso parte alla violenza, per cui la richiesta era stata di 10 anni e 8 mesi. Il processo si è svolto con il rito abbreviato. I sei ragazzi sono stati condannati a risarcire alla parte civile 40mila euro di provvisionale, rimettendo al giudice civile la quantificazione del risarcimento. Liquidate alle associazioni che ne hanno fatto richiesta mille euro di provvisionale, rimettendo anche in questo caso al giudice civile la quantificazione del danno. Per lo stupro era già stato condannato dal tribunale dei minori, con sentenza confermata in appello, l’unico ragazzo che al momento della violenza era minorenne: per R.P. la condanna è stata di 8 anni e 8 mesi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)