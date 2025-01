Sul palco di Sanremo anche Puccini, Recano e gli attori di ‘Champagne’

(Adnkronos) – Le fiction Rai saranno, anche quest’anno, protagoniste al Festival di Sanremo, a partire da quelle dedicate alla musica: tra gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston – a quanto apprende l’Adnkronos – ci saranno, infatti, gli interpreti del film tv ‘Champagne – Peppino di Capri’, in onda su Rai1 il 18 febbraio: il piccolo Alessandro Gervasi, 5 anni, che impersona il cantante caprese da piccolo e Francesco Del Gaudio (Peppino da grande). E non è escluso che i due possano essere coinvolti in un omaggio canoro a Di Capri. Non solo: ospiti di Carlo Conti saranno anche Vittoria Puccini e Carmine Recano per la serie tv ‘Belcanto’, su Rai1 da lunedì 24 febbraio, ma anche il sostituto procuratore Imma Tataranni-Vanessa Scalera e tutti i ragazzi del cast di ‘Mare fuori’. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)