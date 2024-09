Suzuki Music Party, stasera torna Amadeus in tv: “Un red carpet di musica con oltre 20 artisti”

(Adnkronos) –

Amadeus sbarca ufficialmente sul Nove e lo fa in grande. Subito dopo il game show ‘Chissà chi è’, l’ex direttore artistico di Sanremo conduce, in coppia con Ilenia Pastorelli, ‘Suzuki Music Party’. Si tratta dello show, prodotto da Banijay Italia in collaborazione con FriendsTv, che si è tenuto all’Allianz Cloud di Milano lo scorso martedì 17 settembre. Ora, in esclusiva, arriva la messa in onda televisiva. L’evento ospita oltre 20 artisti di spicco del panorama musicale italiano che per l’occasione presentano le loro nuove e attesissime hit dell’autunno, accompagnate dai classici del loro repertorio, per una serata ricca di grandi sorprese. Le canzoni in tutto sono 15 perché alcuni cantanti hanno voluto realizzare dei duetti. “Ho pensato di fare una serata televisivamente difficilissima, perché tranne il Festival di Sanremo, nessun altro programma tv permette ai cantanti di presentare i loro successi inediti. Io invece volevo fare qualcosa per la musica. Ho trovato il sì di tutti”, ha spiegato Amadeus. La serata, ha detto ancora il conduttore, “sarà un red carpet” della musica rivolto ai cantanti. “Ho chiesto loro se avessero il piacere di cantare il nuovo successo dell’autunno – ha raccontato il conduttore -. So che qualcuno ha definito la serata ‘il piccolo Sanremo di Amadeus’, esagerando nei complimenti ma se fosse stato così avrei dovuto fare una piccola gara, una piccola classifica e una piccola votazione. Quella del 22 è solo una serata con la quale volevo unire i miei due amori, quiz e musica”. Ecco l’elenco completo dei cantanti e l’ordine in cui si esibiranno TananaiAnnaOrnella VanoniAchille LauroEmma Baby GangLazzaFiorella MannoiaEmis Killa, Massimo Pericolo e Merk & Kremont Paola e Chiara e Big MamaSimba La RueClaraTrediciPietro, Francesca Michielin, Mecna e FudascaLa Rappresentante di listaBenji & Fede L’appuntamento è in televisione sul canale Nove e in streaming su NOVE.tv alle 21.30. Il programma terminerà alle 00.50 circa. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)