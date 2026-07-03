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Terremoto in Indonesia, sisma di magnitudo 6.2 colpisce l’est

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(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la costa orientale dell’Indonesia, secondo l’US Geological Survey, senza segnalazioni immediate di danni o vittime. La scossa si è verificata a una profondità di 120 chilometri, a circa 58 chilometri a ovest di Tobelo, nella provincia delle Molucche Settentrionali, alle 11,31 ora locale. 

L’Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica ha dichiarato che il terremoto non ha rappresentato una minaccia di tsunami. L’Indonesia e le nazioni limitrofe sono soggette a frequenti attività sismiche a causa della loro posizione sulla “Cintura di fuoco” del Pacifico, un arco di intensa attività vulcanica e tettonica che si estende dal Giappone attraverso il Sud-est asiatico e l’intero bacino del Pacifico. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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