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Terremoto magnitudo 7.8 nelle Filippine, scatta allarme tsunami

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(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine oggi, lunedì 8 giugno, come riferisce lo United States Geological Survey (USGS). E’ scattato un allarme tsunami che prevede l’evacuazione di aree costiere. Le onde potrebbero raggiungere un’altezza tra 1 e 3 metri secondo le rilevazioni dell’ US Tsunami Warning System. La scossa si è verificata alle 7.37 ora locale ad una profondità di 35 km al largo delle coste dell’isola di Mindanao. 

internazionale/esteri

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