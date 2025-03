Tiger Woods e l’ex nuora di Trump, la relazione è ufficiale

(Adnkronos) – Tiger Woods ufficializza la relazione con Vanessa Trump, ex nuora del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’ex numero 1 del golf mondiale ha pubblicato su X due foto che lo ritraggono con l’ex moglie di Donald Trump jr, da cui ha divorziato nel 2018 dopo 13 anni di matrimonio. “L’amore è nell’aria e la vita è migliore con te al mio fianco, non vediamo l’ora di condividere insieme il cammino nella vita. Ora apprezzeremmo la privacy per tutte le persone a noi care”, il messaggio di Woods ai suoi 6,4 milioni di follower su X. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)