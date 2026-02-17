10.1 C
Firenze
martedì 17 Febbraio 2026
Torino, uomo trovato in strada senza vita: non si esclude ipotesi suicidio

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Investigatori al lavoro per far luce sulle cause della morte di un uomo di 58anni di origine straniera trovato senza vita ieri sera in strada a Torino, nel quartiere Santa Rita, alla periferia sud del capoluogo piemontese con una profonda ferita al collo.  

Nella notte sono stati sentiti alcuni testimoni e prosegue l’analisi delle immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Nessuna ipotesi e’ esclusa, compresa quella del suicidio. Accanto alla vittima e’ stato trovato un coltello e la vittima aveva con se’ i propri effetti personali. 

